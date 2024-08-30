МИД КНР: Размещение ракет США на Филиппинах подорвало региональный мир

Размещение американских ракет средней дальности на Филиппинах поставило под угрозу мир и стабильность в регионе.

Размещение американских ракет средней дальности на Филиппинах поставило под угрозу мир и стабильность в регионе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Этот шаг США и Филиппин спровоцировал геополитическую конфронтацию, усилил региональную напряженность, подорвал региональный мир и стабильность", - отметил Линь Цзянь.

По его словам, Манила должна "четко осознавать истинную цель" Вашингтона и не жертвовать собственными интересами безопасности.