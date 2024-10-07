МИД КНР прокомментировал гибель граждан страны в Карачи

Террористы не смогут внести разлад в сотрудничество Китая и Пакистана и подорвать доверие между ними.

Террористы не смогут внести разлад в сотрудничество Китая и Пакистана и подорвать доверие между ними.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, так пресс-служба МИД КНР прокомментировала гибель двух китайцев в Карачи.

"Терроризм является общим врагом всего человечества. Попытки террористических сил подорвать взаимное доверие и сотрудничество между Китаем и Пакистаном и строительство Китайско-пакистанского экономического коридора не увенчаются успехом", - сказано в сообщении.

МИД требует "провести тщательное расследование, найти и строго наказать виновных".

Посольство Китая в Исламабаде проинформировало в понедельник, что два гражданина КНР погибли, еще один получил ранения в результате взрыва около аэропорта им. Джинны в пакистанском городе Карачи.

Граждане КНР, работающие в Пакистане, неоднократно становились жертвами террористических атак. Так, в марте 2024 года террорист-смертник на автомобиле со взрывчаткой атаковал рабочих пакистанской гидроэлектростанции в Дасу. Погибли пять китайских и один пакистанский сотрудник.