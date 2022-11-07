МИД КНР призвал Великобританию прекратить официальные контакты с Тайванем

Пекин призывает Лондон прекратить официальные контакты с тайбэйской администрацией

Пекин призывает Лондон прекратить официальные контакты с тайбэйской администрацией

Как пеедает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь комментируя визит на Тайвань заместителя министра торговли Великобритании Грега Хэндса.

"Мы призываем Великобританию уважать суверенитет КНР, строго соблюдать принцип "одного Китая" и прекратить любые официальные контакты с Тайванем", - заявил Чжао Лицзянь. Он также добавил, что Лондон не должен посылать ложные сигналы тайваньским сепаратистам, которые выступают за независимость острова.

В понедельник британское правительство сообщило, что заместитель министра торговли Великобритании Грег Хэндс отправился на Тайвань с двухдневным визитом, в ходе которого встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь.

В ходе поездки Хэндс намерен затронуть тему торговых барьеров в финансово-техническом, фармацевтическом и продовольственном секторах, "чтобы способствовать экспорту и инвестициям британских фирм на Тайвань". Стороны также обсудят вопросы ветряной и водородной энергетики, сотрудничество в сфере полупроводников.