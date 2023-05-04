МИД КНР призвал Украину и Россию избегать дальнейшей эскалации

Китай призвал Россию и Украину избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Китай призвал Россию и Украину избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Как передает Report, об этом сказал официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в четверг.

"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - сказала она.

Отметим, что ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая украинская сторона совершила попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. А украинская сторона опровергла свою причастность.