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МИД КНР призвал Украину и Россию избегать дальнейшей эскалации

МИД КНР призвал Украину и Россию избегать дальнейшей эскалации Китай призвал Россию и Украину избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.
Другие страны
4 мая 2023 г. 11:45
МИД КНР призвал Украину и Россию избегать дальнейшей эскалации

Китай призвал Россию и Украину избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации.

Как передает Report, об этом сказал официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге в четверг.

"Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна, всем сторонам следует избегать действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации", - сказала она.

Отметим, что ранее в пресс-службе Кремля рассказали, что в ночь на 3 мая украинская сторона совершила попытку нанесения удара беспилотниками по кремлевской резиденции президента РФ Владимира Путина, два аппарата были выведены из строя. А украинская сторона опровергла свою причастность.

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