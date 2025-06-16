МИД КНР призвал к срочному мирному решению конфликта Израиля и Ирана

В МИД КНР считают, что Израиль и Иран должны в срочном порядке принять меры для урегулирования их конфликта дипломатическими методами.

В МИД КНР считают, что Израиль и Иран должны в срочном порядке принять меры для урегулирования конфликта дипломатическими методами.

Как передает Report, об этом сообщает Global Times со ссылкой на представителя МИД КНР Го Цзякуня.

"Мы призываем все стороны конфликта незамедлительно принять меры для того, чтобы как можно скорее разрядить обстановку, не подрывать стабильность в регионе и создать условия для возвращения на верный путь - к решению вопросов через диалог", - сказал он, подчеркнув, что Китай всегда выступал за мирное решение ядерного вопроса Ирана.

По его словам, Китай продолжит взаимодействие со сторонами конфликта для урегулирования ситуации и создания оптимальных условий для дипломатического решения иранской ядерной проблемы.

Силой же, по его словам, невозможно добиться долгосрочного результата.

Отметим, что в выходные глава МИД КНР Ван И провел телефонные разговоры с израильским коллегой Гидеоном Сааром и главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Ван И призвал обе стороны к решению конфликта посредством диалога.