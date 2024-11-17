О нас

МИД КНР положительно оценил переговоры Байдена и Си Цзиньпина

МИД КНР положительно оценил переговоры Байдена и Си Цзиньпина Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена наметили направление развития отношений Пекина и Вашингтона.
Другие страны
17 ноября 2024 г. 08:39
МИД КНР положительно оценил переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена наметили направление развития отношений Пекина и Вашингтона.

Как передает Report, об этом сообщил МИД КНР.

"Стороны провели откровенную, глубокую и конструктивную коммуникацию по вопросам развития диалога и сотрудничества в переходный период американского правительства, по теме надлежащего разрешения разногласий, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, - говорится в сообщении на сайте МИД КНР. - Стороны наметили направление развития китайско-американских отношений".

Байден и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита АТЭС в Лиме, они продлились чуть менее двух часов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Çin XİN Si Cinpin və Bayden görüşünü müsbət qiymətləndirib

Самое важное

На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
На следующей неделе в Милли Меджлисе обсудят госбюджет Азербайджана на 2025 год
14 ноября 2024 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Греции
13 ноября 2024 г. 21:26
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
Дан прием в честь глав государств и правительств, участвовавших в церемонии открытия Саммита лидеров COP29
12 ноября 2024 г. 22:09
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Великобритании
12 ноября 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с Генеральным секретарем ООН
11 ноября 2024 г. 19:36
В Баку проходит церемония открытия COP29
В Баку проходит церемония открытия COP29
11 ноября 2024 г. 11:40
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
Президент Азербайджана встретился с президентом Гвинеи-Бисау
10 ноября 2024 г. 20:39
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
Президент Ильхам Алиев встретился с президентом Зимбабве
10 ноября 2024 г. 20:23
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
Президент Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Сан-Томе и Принсипи
10 ноября 2024 г. 20:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi