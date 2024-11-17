МИД КНР положительно оценил переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена наметили направление развития отношений Пекина и Вашингтона.

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена наметили направление развития отношений Пекина и Вашингтона.

Как передает Report , об этом сообщил МИД КНР.

"Стороны провели откровенную, глубокую и конструктивную коммуникацию по вопросам развития диалога и сотрудничества в переходный период американского правительства, по теме надлежащего разрешения разногласий, а также по международным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес, - говорится в сообщении на сайте МИД КНР. - Стороны наметили направление развития китайско-американских отношений".

Байден и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита АТЭС в Лиме, они продлились чуть менее двух часов.