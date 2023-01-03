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МИД КНР: Пекин примет ответные меры в отношении стран, ограничивающих въезд китайцам

МИД КНР: Пекин примет ответные меры в отношении стран, ограничивающих въезд китайцам Пекин примет ответные меры в отношении тех государств и регионов, которые ввели ограничения на въезд для китайских граждан под предлогом профилактических мер по борьбе с коронавирусом.
Другие страны
3 января 2023 г. 14:20
МИД КНР: Пекин примет ответные меры в отношении стран, ограничивающих въезд китайцам

Пекин примет ответные меры в отношении тех государств и регионов, которые ввели ограничения на въезд для китайских граждан под предлогом профилактических мер по борьбе с коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Мы решительно выступаем против попыток манипулирования мерами по профилактике и борьбе с эпидемией для достижения политических целей, - сказала она, добавив, что в зависимости от ситуации, Китай примет меры в соответствии с принципом взаимности.

В конце 2022 года в Китае был зафиксирован рост заболеваемости COVID-19.

На фоне утверждений китайских ученых об незначительной агрессивности омикрон-штамма власти КНР отменили большинство ограничительных антиковидных мер в стране. После этого ряд государств и регионов мира обязал жителей материковой части Китая сдавать ПЦР-тест на коронавирус до вылета. В частности, это сделали Англия (но не другие части Соединенного Королевства), Италия, Испания, Израиль, остров Тайвань и Япония.

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