О нас

МИД КНР: Пекин придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису

МИД КНР: Пекин придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису Китайская сторона придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, и не пытается извлечь выгоду из конфликта.
Другие страны
18 февраля 2025 г. 12:18
МИД КНР: Пекин придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису

Китайская сторона придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, и не пытается извлечь выгоду из конфликта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя возможность отправки китайских миротворческих сил в Украину.

"Мы не комментируем гипотетические вопросы. Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису, которую озвучивал много раз", - сказал Го Цзякунь.

Говоря о том, какую роль может сыграть Пекин в гипотетическом мирном соглашении в контексте конфликта, дипломат отметил, что Китай не является "создателем" украинского кризиса и не является его стороной.

"Китай продолжит поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами и продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", - добавил он.

Отметим, что американские чиновники предлагают в случае прекращения огня в Украине отправить туда иностранные силы в том числе из неевропейских стран, например, Китая и Бразилии.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Прогресс в переговорах между Россией и США возможен в ближайшие 2-3 месяца
Прогресс в переговорах между Россией и США возможен в ближайшие 2-3 месяца
18 февраля 2025 г. 11:46
Европейские лидеры поссорились на экстренном саммите Макрона по Украине
Европейские лидеры поссорились на экстренном саммите Макрона по Украине
18 февраля 2025 г. 11:22
Число пострадавших при крушении самолета в Торонто возросло до 18 человек
ВидеоЧисло пострадавших при крушении самолета в Торонто возросло до 18 человек
18 февраля 2025 г. 09:28
Трамп заявил о ликвидации военными США одного из главарей Аль-Каиды в Сирии
Трамп заявил о ликвидации военными США одного из главарей "Аль-Каиды" в Сирии
18 февраля 2025 г. 08:16
На нефтяном танкере у берегов Италии произошли взрывы
На нефтяном танкере у берегов Италии произошли взрывы
18 февраля 2025 г. 06:39
Трамп и Макрон обсудили предстоящие переговоры США и России
Трамп и Макрон обсудили предстоящие переговоры США и России
18 февраля 2025 г. 06:08
Израиль начал вывод войск из девяти последних поселков на юге Ливана
Израиль начал вывод войск из девяти последних поселков на юге Ливана
18 февраля 2025 г. 05:22
МИД: Концепция денуклеаризации КНДР более не является возможной
МИД: Концепция денуклеаризации КНДР более не является возможной
18 февраля 2025 г. 04:56
В Ватикане рассказали о состоянии госпитализированного Папы Римского
В Ватикане рассказали о состоянии госпитализированного Папы Римского
18 февраля 2025 г. 04:40
Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Киева
Зеленский и Макрон обсудили гарантии безопасности для Киева
18 февраля 2025 г. 03:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi