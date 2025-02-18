МИД КНР: Пекин придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису

Китайская сторона придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, и не пытается извлечь выгоду из конфликта.

Китайская сторона придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, и не пытается извлечь выгоду из конфликта.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя возможность отправки китайских миротворческих сил в Украину.

"Мы не комментируем гипотетические вопросы. Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису, которую озвучивал много раз", - сказал Го Цзякунь.

Говоря о том, какую роль может сыграть Пекин в гипотетическом мирном соглашении в контексте конфликта, дипломат отметил, что Китай не является "создателем" украинского кризиса и не является его стороной.

"Китай продолжит поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса, поддерживать связь со всеми заинтересованными сторонами и продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому решению кризиса", - добавил он.

Отметим, что американские чиновники предлагают в случае прекращения огня в Украине отправить туда иностранные силы в том числе из неевропейских стран, например, Китая и Бразилии.