МИД КНР: Пекин поддерживает прямой диалог между РФ и Украиной

Китай поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной, надеется, что они приведут к справедливому и долгосрочному миру.

Китай поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной, надеется, что они приведут к справедливому и долгосрочному миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай поддерживает все усилия, которые способствуют миру в Украине. Китай поддерживает прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, а также политическое разрешение текущего кризиса. Китайская сторона надеется, что посредством переговоров сторонам удастся достичь справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, которое будет принято обеими сторонами", - отметила дипломат.

Она также подчеркнула готовность Китая "работать с международным сообществом, чтобы в конечном итоге разрешить кризис, достичь длительного мира и продолжать играть конструктивную роль в решении вопроса".