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МИД КНР: Пекин поддерживает прямой диалог между РФ и Украиной

МИД КНР: Пекин поддерживает прямой диалог между РФ и Украиной Китай поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной, надеется, что они приведут к справедливому и долгосрочному миру.
Другие страны
20 мая 2025 г. 12:04
МИД КНР: Пекин поддерживает прямой диалог между РФ и Украиной

Китай поддерживает прямые переговоры между Россией и Украиной, надеется, что они приведут к справедливому и долгосрочному миру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай поддерживает все усилия, которые способствуют миру в Украине. Китай поддерживает прямой диалог и переговоры между Россией и Украиной, а также политическое разрешение текущего кризиса. Китайская сторона надеется, что посредством переговоров сторонам удастся достичь справедливого, долгосрочного и обязательного мирного соглашения, которое будет принято обеими сторонами", - отметила дипломат.

Она также подчеркнула готовность Китая "работать с международным сообществом, чтобы в конечном итоге разрешить кризис, достичь длительного мира и продолжать играть конструктивную роль в решении вопроса".

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Версия на английском языке FM: China supports direct dialogue and negotiations between Russia, Ukraine
Версия на азербайджанском языке Çin XİN: Pekin Rusiya və Ukrayna arasında birbaşa dialoqu dəstəkləyir

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