О нас

МИД КНР: Пекин ожидает от США взаимодействия для реализации торговых договоренностей

МИД КНР: Пекин ожидает от США взаимодействия для реализации торговых договоренностей МИД КНР ожидает от США взаимодействия по реализации торговых договоренностей лидеров
Другие страны
12 июня 2025 г. 13:30
МИД КНР: Пекин ожидает от США взаимодействия для реализации торговых договоренностей

Пекин ожидает сотрудничества с Вашингтоном для исполнения договоренностей председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа по торговым вопросам.

Как сообщает Report со ссылкой на Global Times, об этом сегодня на брифинге заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

"Надеемся, что США будут работать с Китаем для претворения в жизнь важного консенсуса, достигнутого в телефонном разговоре главами двух государств", - заявил он.

Линь Цзянь отметил, что в Китае также ждут "наиболее эффективного использования консультационного механизма США и Китая по экономике и торговле, углубления консенсуса, снижения недопонимания, усиления сотрудничества при помощи коммуникации и диалога".

На вопрос, может ли МИД подтвердить заявления Трампа о согласии КНР поставлять редкоземельные металлы в США, Линь Цзянь сказал, что стороны в целом договорились об основах того, как реализовывать соглашения Си Цзиньпина и Трампа и "консолидировать результаты" женевских переговоров.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Экслюзивные новости

Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Региональный директор: ВБ готов инвестировать в “зеленый переход” Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
12 июня 2025 г. 12:47
Глава PMI: Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке
Глава PMI: "Мы должны перестать себя вести будто все еще живем в XIX веке"
12 июня 2025 г. 10:33
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
Генсек: Азербайджан играет образцовую роль в цифровизации коридора TRACECA
11 июня 2025 г. 20:26
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
Асет Асавбаев: Техническое исследование маршрута Иран–Азербайджан–Грузия начнется в ближайшее время
11 июня 2025 г. 19:00
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
Генсек: Зангезурский маршрут может разгрузить перегруженные участки ТРАСЕКА- ИНТЕРВЬЮ
11 июня 2025 г. 15:44
Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе зеленой энергии к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
Олгун Амджаоглу: Поддержка Азербайджана важна для создания нами островной модели на основе "зеленой энергии" к 2030 году – ИНТЕРВЬЮ
10 июня 2025 г. 18:18
M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
M-Gaz: Совместный проект с SOCAR по гибридной газификации может быть расширен на Северную Македонию и Албанию - ИНТЕРВЬЮ
5 июня 2025 г. 11:43
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 12:05
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной зеленой энергетики с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной "зеленой энергетики" с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi