МИД КНР: Пекин ожидает от США взаимодействия для реализации торговых договоренностей

МИД КНР ожидает от США взаимодействия по реализации торговых договоренностей лидеров

Пекин ожидает сотрудничества с Вашингтоном для исполнения договоренностей председателя КНР Си Цзиньпина и американского президента Дональда Трампа по торговым вопросам.

Как сообщает Report со ссылкой на Global Times, об этом сегодня на брифинге заявил представитель МИД Китая Линь Цзянь.

"Надеемся, что США будут работать с Китаем для претворения в жизнь важного консенсуса, достигнутого в телефонном разговоре главами двух государств", - заявил он.

Линь Цзянь отметил, что в Китае также ждут "наиболее эффективного использования консультационного механизма США и Китая по экономике и торговле, углубления консенсуса, снижения недопонимания, усиления сотрудничества при помощи коммуникации и диалога".

На вопрос, может ли МИД подтвердить заявления Трампа о согласии КНР поставлять редкоземельные металлы в США, Линь Цзянь сказал, что стороны в целом договорились об основах того, как реализовывать соглашения Си Цзиньпина и Трампа и "консолидировать результаты" женевских переговоров.