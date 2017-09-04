МИД КНР: Пекин не намерен оказывать силового давления на Пхеньян

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Китай твердо придерживается мирных методов урегулирования ситуации на Корейском полуострове и не приемлет какие-либо шаги по оказанию силового давления на КНДР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

"Это гипотетический вопрос, и отвечать на него нелегко. Однако мы неоднократно и раньше заявляли, что решение проблемы путем насилия не присутствует в перечне методов, которые Китай применяет при урегулировании ситуации (на Корейском полуострове - ред.)", - заявил дипломат.

Тем самым он ответил на вопрос журналистов о том, возможно ли вторжение Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в случае чрезмерной эскалации конфликта.

Гэн Шуан подчеркнул, что реакция мировой общественности на шестые ядерные испытания Пхеньяна была однозначной: несмотря на крайнюю сложность проблемы, ее решение должно осуществляться исключительно мирным путем.

3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородного заряда, который может быть использован в качестве боеголовки для межконтинентальной баллистической ракеты.