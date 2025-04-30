МИД КНР: Пекин будет стоять до конца, если США продолжат тарифную войну

Пекин намерен сражаться до победного конца, если Вашингтон решится продолжать тарифную войну.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД КНР Ван И на расширенной министерской встрече БРИКС в Рио-де-Жанейро.
"Ответ Китая на торговую войну ясен и решителен: если вы настаиваете на борьбе, мы будем сражаться до конца, если вы готовы вести диалог, мы должны уважать друг друга как равные", - приводит внешнеполитическое ведомство КНР на своем сайте слова Ван И. Как уточнил министр, "Китай отстаивает не только свое национальное достоинство, но и светлое будущее мира".
БРИКС нужно продолжать соблюдать основные нормы международных отношений, защищать многостороннюю торговую систему и строить более справедливую систему глобального управления, отметил глава МИД.
"Главный вопрос заключается в следующем: принимаем ли мы господствующую в мире однополярную гегемонию или же выступаем за равноправный и упорядоченный многополярный мир?" - сказал он. После того как США начали "размахивать тарифной дубиной по всему миру", международное сообщество должно решить, готово ли оно "вернуться в джунгли, где сильный поедает слабого", добавил министр.