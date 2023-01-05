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МИД КНР предостерег президента США от политизации пандемии

МИД КНР предостерег президента США от политизации пандемии Президент США Джо Байден должен воздержаться от заявлений, политизирующих тему коронавируса, на фоне снятия антиковидных ограничений в Китае.
Другие страны
5 января 2023 г. 12:40
МИД КНР предостерег президента США от политизации пандемии

Президент США Джо Байден должен воздержаться от заявлений, политизирующих тему коронавируса, на фоне снятия антиковидных ограничений в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Нужно избегать высказываний, политизирующих пандемию, - подчеркнула она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, как китайские власти могут прокомментировать обеспокоенность, которую недавно высказал американский лидер по поводу изменений в официальной политике КНР по борьбе с COVID-19. - Каждая из заинтересованных сторон должна придерживаться научного подхода, принимать антиковидные меры, не направленные против какого-либо государства".

По словам официального представителя, Китай предоставляет Всемирной организации здравоохранения все необходимые данные о распространении коронавируса в стране. Мао Нин напомнила, что в последнее время в КНР не было выявлено новых штаммов.

"Нужно сообща восстанавливать регулярные международные поездки, совместно прилагать усилия для того, чтобы пандемия завершилась как можно скорее", - подытожила представитель МИД.

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