МИД КНР предостерег президента США от политизации пандемии

Президент США Джо Байден должен воздержаться от заявлений, политизирующих тему коронавируса, на фоне снятия антиковидных ограничений в Китае.

Президент США Джо Байден должен воздержаться от заявлений, политизирующих тему коронавируса, на фоне снятия антиковидных ограничений в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Нужно избегать высказываний, политизирующих пандемию, - подчеркнула она на брифинге, отвечая на вопрос западного журналиста, как китайские власти могут прокомментировать обеспокоенность, которую недавно высказал американский лидер по поводу изменений в официальной политике КНР по борьбе с COVID-19. - Каждая из заинтересованных сторон должна придерживаться научного подхода, принимать антиковидные меры, не направленные против какого-либо государства".

По словам официального представителя, Китай предоставляет Всемирной организации здравоохранения все необходимые данные о распространении коронавируса в стране. Мао Нин напомнила, что в последнее время в КНР не было выявлено новых штаммов.

"Нужно сообща восстанавливать регулярные международные поездки, совместно прилагать усилия для того, чтобы пандемия завершилась как можно скорее", - подытожила представитель МИД.