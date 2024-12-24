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МИД КНР не прокомментировал возможность контактов с новыми властями Сирии

МИД КНР не прокомментировал возможность контактов с новыми властями Сирии Министерство иностранных дел Китая не стало комментировать перспективы налаживания контактов с новым правительством Сирии.
Другие страны
24 декабря 2024 г. 12:22
МИД КНР не прокомментировал возможность контактов с новыми властями Сирии

Министерство иностранных дел Китая не стало комментировать перспективы налаживания контактов с новым правительством Сирии.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, соответствующее заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай уже длительный период времени проводит политику дружбы и сотрудничества в отношении Сирии. Китай обеспокоен нынешней ситуацией в арабской республике и поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами", - сказала она.

Нин отметила, что у нее нет информации по вопросу направления в Сирию делегации для установления контактов с новым правительством.

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