МИД КНР не прокомментировал возможность контактов с новыми властями Сирии

Министерство иностранных дел Китая не стало комментировать перспективы налаживания контактов с новым правительством Сирии.

Министерство иностранных дел Китая не стало комментировать перспективы налаживания контактов с новым правительством Сирии.

Как передает Report со ссылкой ТАСС, соответствующее заявление сделала на брифинге официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Китай уже длительный период времени проводит политику дружбы и сотрудничества в отношении Сирии. Китай обеспокоен нынешней ситуацией в арабской республике и поддерживает контакты со всеми заинтересованными сторонами", - сказала она.

Нин отметила, что у нее нет информации по вопросу направления в Сирию делегации для установления контактов с новым правительством.