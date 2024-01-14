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МИД КНР назвал тайваньский вопрос внутренним делом 

МИД КНР назвал тайваньский вопрос внутренним делом  Тайваньский вопрос является внутренним делом КНР независимо от изменений на острове. В мире существует только один Китай, и Тайвань является его частью.
Другие страны
14 января 2024 г. 04:53
МИД КНР назвал тайваньский вопрос внутренним делом 

Тайваньский вопрос является внутренним делом КНР независимо от изменений на острове. В мире существует только один Китай, и Тайвань является его частью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель МИД КНР по итогам выборов на острове.

"Тайваньский вопрос является внутренним делом Китая, - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства. - Какие бы изменения ни происходили на Тайване, основной факт, что в мире существует только один Китай, и Тайвань является частью Китая, не изменится".

"Позиция китайского правительства по отстаиванию принципа единого Китая и противодействию сепаратизму под лозунгами "Независимость Тайваня", "Два Китая" и "Один Китай, один Тайвань" не изменится", - подчеркивается в заявлении МИД КНР. В нем также указывается, что неизменный останется и "преобладающий консенсус международного сообщества" в отношении соблюдения принципа "одного Китая".

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