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КНР надеется на обсуждение энергетической безопасности на саммите G20

КНР надеется на обсуждение энергетической безопасности на саммите G20 Правительство Китая надеется, что саммит Группы двадцати (G20) в Индонезии будет способствовать обеспечению глобальной продовольственной и энергетической безопасности.
Другие страны
20 октября 2022 г. 08:08
КНР надеется на обсуждение энергетической безопасности на саммите G20

Правительство Китая надеется, что саммит Группы двадцати (G20) в Индонезии будет способствовать обеспечению глобальной продовольственной и энергетической безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на пресс-конференции в рамках XX съезда Коммунистической партии Китая в Пекине заявил заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй.

"Мы ожидаем, что саммит усилит международное сотрудничество в борьбе с пандемией, будет содействовать восстановлению мировой экономики, а также сыграет позитивную и конструктивную роль в поддержании глобальной продовольственной и энергетической безопасности", - сказал он.

"Что касается участия в саммите китайского руководства, то мы опубликуем информацию в надлежащее время", - добавил замглавы ведомства в ответ на вопрос о том, намерен ли председатель КНР Си Цзиньпин принять участие в саммите.

Саммит G20 должен пройти на индонезийском острове Бали 15-16 ноября.

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Версия на английском языке China announces its expectations from G20 summit
Версия на азербайджанском языке Çin G20 sammitindən gözləntilərini açıqlayıb

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