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МИД КНР: Китай сделал представление США из-за вооружения Тайваня

МИД КНР: Китай сделал представление США из-за вооружения Тайваня Китай выражает недовольство и направил США представление в связи с решением американской администрации о продаже вооружений острову Тайвань.
Другие страны
22 декабря 2024 г. 09:41
МИД КНР: Китай сделал представление США из-за вооружения Тайваня

Китай выражает недовольство и направил США представление в связи с решением американской администрации о продаже вооружений острову Тайвань.

Как передает Report, соответствующее заявление сделал официальный представитель МИД КНР.

"Соединенные Штаты в очередной раз оказывают военную помощь и продают вооружение китайскому региону Тайвань, что серьезно нарушает принцип одного Китая, а также три совместные китайско-американские коммюнике Китай выражает сильное недовольство, решительно выступает против и сразу же сделал Соединенным Штатам строгое представление", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

В Министерстве иностранных дел указали, что американская военная помощь острову нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая. В ведомстве также напомнили, что "тайваньский вопрос является основой интересов Китая и первой непреодолимой красной линией в китайско-американских отношениях".

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