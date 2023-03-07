МИД КНР: Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон кризиса в Украине

Правительство Китая не поставляло оружие ни одной из сторон кризиса в Украине и выступает против попыток переложить на Пекин ответственность за этот конфликт и угроз в свой адрес.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) заявил глава МИД КНР Цинь Ган.
"Китай не развязывал этот кризис и не был его заинтересованной стороной, а также никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта. С какой стати на КНР пытаются переложить ответственность? Дело даже доходит до санкций и угроз. Для нас это неприемлемо", - отметил он.