МИД КНР: Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон кризиса в Украине

МИД КНР: Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон кризиса в Украине

Правительство Китая не поставляло оружие ни одной из сторон кризиса в Украине и выступает против попыток переложить на Пекин ответственность за этот конфликт и угроз в свой адрес.

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Правительство Китая не поставляло оружие ни одной из сторон кризиса в Украине и выступает против попыток переложить на Пекин ответственность за этот конфликт и угроз в свой адрес. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент) заявил глава МИД КНР Цинь Ган. "Китай не развязывал этот кризис и не был его заинтересованной стороной, а также никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта. С какой стати на КНР пытаются переложить ответственность? Дело даже доходит до санкций и угроз. Для нас это неприемлемо", - отметил он. Подпишитесь на наш Telegram канал