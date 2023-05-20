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МИД КНР: Китай не применит ядерное оружие первым

МИД КНР: Китай не применит ядерное оружие первым Китай придерживается оборонительной стратегии и не применит первым ядерное оружие.
Другие страны
20 мая 2023 г. 21:20
МИД КНР: Китай не применит ядерное оружие первым

Китай придерживается оборонительной стратегии и не применит первым ядерное оружие.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД КНР.

"Китай всегда твердо придерживался оборонительной стратегии применительно к своему ядерному арсеналу. Мы строго следуем стратегии, согласно которой не будем первыми его использовать", — подчеркивается в документе.

Отмечается, что Пекин планирует сохранить количество ядерных вооружений "на минимальном уровне, необходимом для обеспечения национальной безопасности", а также что будет твердо придерживаться своих обязательств и не потерпит клеветы.

В заявлении говорится еще и о том, что международное сообщество "не приемлет правил Запада", диктующих доминирование G7, которые призваны придерживаться принципа "США — номер один" и интересов "маленького кружка" государств.

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