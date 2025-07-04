МИД КНР: Китай и ФРГ будут поддерживать стратегическую коммуникацию по Украине

Пекин и Берлин намереваются поддерживать стратегическую коммуникацию по украинскому кризису.

Пекин и Берлин намереваются поддерживать стратегическую коммуникацию по украинскому кризису.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в МИД КНР по итогам встречи в Берлине китайского министра иностранных дел Ван И с германским канцлером Фридрихом Мерцем.

"Стороны обменялись мнениями по украинскому кризису и заявили, что Китай и Германия будут поддерживать стратегическую коммуникацию для содействия мирному урегулированию кризиса", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства КНР.

Ранее Ван И провел встречу со своим германским коллегой Йоханном Вадефулем. На совместной пресс-конференции китайский дипломат отметил, что Пекин не поставляет летальное оружие сторонам конфликта в Украине и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения.