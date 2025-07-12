МИД КНР: Китай и АСЕАН представят обновленное соглашение о свободной торговле в октябре

МИД КНР: Китай и АСЕАН представят обновленное соглашение о свободной торговле в октябре

Китай и АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) представят лидерам стран-участниц обновленную версию соглашения о свободной торговле в октябре.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И.

”Китай и АСЕАН договорились представить на утверждение лидерам в октябре пакт о модернизации своих зон свободной торговли”, - сказал Ван И.

Министр также заявил, что обе стороны договорились стремиться завершить в следующем году консультации по кодексу поведения в Южно-Китайском море - набору руководящих принципов, направленных на урегулирование споров в регионе, где Пекин и несколько членов АСЕАН имеют пересекающиеся морские претензии.

“Китай и АСЕАН также согласовали пятилетний план действий, который определяет сотрудничество между сторонами в более чем 40 областях в ближайшие годы”, - говорится в заявлении министра.