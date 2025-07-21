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МИД КНР: Глава Еврокомиссии и председатель Евросовета посетят Китай 24 июля

МИД КНР: Глава Еврокомиссии и председатель Евросовета посетят Китай 24 июля Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта посетят Китай 24 июля.
Другие страны
21 июля 2025 г. 07:26
МИД КНР: Глава Еврокомиссии и председатель Евросовета посетят Китай 24 июля

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Антониу Кошта посетят Китай 24 июля.

Как передает Report, об этом сообщил МИД КНР.

"В соответствии с договоренностями, достигнутыми между Китаем и Европой, председатель Европейского совета Кошта и глава ЕК фон дер Ляйен посетят Китай 24 июля", - говорится в распространенном заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточняется, в ходе визита европейской делегации председатель КНР Си Цзиньпин встретится с руководителями Еврокомиссии и Евросовета. Кроме того, премьер Госсовета Ли Цян проведет с ними 25-й саммит в формате "Китай - ЕС".

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