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МИД КНР: Эскалация региональной напряженности не отвечает интересам Ирана и Израиля

МИД КНР: Эскалация региональной напряженности не отвечает интересам Ирана и Израиля Китай выступает против обострения противоречий и расширения конфликта.
Другие страны
13 июня 2025 г. 11:52
МИД КНР: Эскалация региональной напряженности не отвечает интересам Ирана и Израиля

Китай выступает против обострения противоречий и расширения конфликта.

Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай выступает против любого посягательства на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также против обострения противоречий и расширения конфликта", - заявил дипломат.

По его словам, повторная внезапная эскалация региональной напряженности "не отвечает интересам ни одной из сторон".

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Версия на английском языке China's Foreign Ministry: Escalation of regional tensions doesn't serve interests of Iran, Israel

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