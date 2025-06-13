МИД КНР: Эскалация региональной напряженности не отвечает интересам Ирана и Израиля

Китай выступает против обострения противоречий и расширения конфликта.

Китай выступает против обострения противоречий и расширения конфликта.

Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай выступает против любого посягательства на суверенитет, безопасность и территориальную целостность Ирана, а также против обострения противоречий и расширения конфликта", - заявил дипломат.

По его словам, повторная внезапная эскалация региональной напряженности "не отвечает интересам ни одной из сторон".