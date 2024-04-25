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МИД КНДР заявил, что санкции США вынуждают Пхеньян наращивать ядерную мощь

МИД КНДР заявил, что санкции США вынуждают Пхеньян наращивать ядерную мощь Стремление США к ужесточению санкций против Северной Кореи вынуждает ее наращивать военную мощь и ядерный потенциал.
Другие страны
25 апреля 2024 г. 08:46
МИД КНДР заявил, что санкции США вынуждают Пхеньян наращивать ядерную мощь

Стремление США к ужесточению санкций против Северной Кореи вынуждает ее наращивать военную мощь и ядерный потенциал.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил замминистра иностранных дел Северной Кореи Ким Ын Чхор.

"В случае введения США новых санкций мы не упустим нового шанса на наращивание силы, которой США пуще всего боятся", - говорится в заявлении дипломата, распространенном Центральным телеграфным агентство Кореи (ЦТАК).

В документе отмечается, что "именно из-за ядерной угрозы со стороны США КНДР приняла решение о создании у себя ядерного оружия".

"Именно из-за непрерывной враждебной политики США, их санкций и давления мы быстро шли вперед, не отвлекаясь, и приобрели статус мировой ядерной державы", - подчеркнул замминистра.

Заявление приурочено к истечению 30 апреля срока действия мандата группы экспертов, следящих за соблюдением санкций ООН против Северной Кореи. В марте Совбез Организации отклонил проект резолюции по продлению на год мандата группы, Вашингтон выразил недовольство этим.

По мнению северокорейского дипломата, группа экспертов "стоит перед смертельным кризисом, а США хлопочут о затыкании пробоины в уже бесполезной структуре санкций и давления".

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Версия на английском языке N. Korean MFA: US sanctions forcing Pyongyang to build up its nuclear power

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