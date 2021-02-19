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МИД КНДР рекомендовал называть Ким Чен Ына "председателем государственных дел"

МИД КНДР рекомендовал называть Ким Чен Ына "председателем государственных дел" В сообщение отмечается, что это следует из "официального перевода названия высшей государственной должности КНДР на русский язык "
Другие страны
19 февраля 2021 г. 14:21
МИД КНДР рекомендовал называть Ким Чен Ына председателем государственных дел

МИД КНДР рекомендовал иностранным государствам называть лидера страны Ким Чен Ына "председателем государственных дел". Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

"На днях посольством получена нота протокольного департамента МИД КНДР, в которой сообщается, что официальный перевод названия высшей государственной должности КНДР на русский язык должен быть следующим - председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики", - отмечается в сообщении.

В начале января Ким Чен Ын на VIII съезде Трудовой партии Кореи (ТПК) был избран ее генеральным секретарем. Основатель народно-демократической республики и дед действующего лидера КНДР Ким Ир Сен также занимал пост генерального секретаря ТПК. Аналогичный пост вплоть до своей смерти в 2011 году занимал и Ким Чен Ир - отец Ким Чен Ына.

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