МИД КНДР: ракетные испытания будут проводиться на еженедельной основе

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Северная Корея продолжит проведение регулярных ракетных испытаний.

Как передает Report, об этом сообщил в понедельник заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёль в интервью Би-би-си.

"Мы будем осуществлять дальнейшие ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", - цитирует его слова вещательная корпорация.

Он также добавил, что "тотальная война" может стать реальностью, если США предпримут военные действия.

"Если Соединенные Штаты будут достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства, с того самого дня это будет означать тотальную войну", - заявил замглавы МИД КНДР.