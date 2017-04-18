 Наверх
    Закрыть фоторежим

    МИД КНДР: ракетные испытания будут проводиться на еженедельной основе

    Тотальная война может стать реальностью

    Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Северная Корея продолжит проведение регулярных ракетных испытаний.

    Как передает Report, об этом сообщил в понедельник заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёль в интервью Би-би-си.

    "Мы будем осуществлять дальнейшие ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и ежегодной основе", - цитирует его слова вещательная корпорация.

    Он также добавил, что "тотальная война" может стать реальностью, если США предпримут военные действия.

    "Если Соединенные Штаты будут достаточно безрассудными, чтобы использовать военные средства, с того самого дня это будет означать тотальную войну", - заявил замглавы МИД КНДР.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi