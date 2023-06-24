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МИД КНДР назвал госсекретаря США Блинкена "дипломатом низкого уровня"

МИД КНДР назвал госсекретаря США Блинкена "дипломатом низкого уровня" Директор департамента МИД КНДР, ответственного за политику по отношению к США, Квон Чон Гын назвал госсекретаря США Энтони Блинкена "дипломатом низкого уровня", предпочитающим силовое решение проблем и "не способным понять суть международных отношений".
Другие страны
24 июня 2023 г. 11:26
МИД КНДР назвал госсекретаря США Блинкена дипломатом низкого уровня

Директор департамента МИД КНДР, ответственного за политику по отношению к США, Квон Чон Гын назвал госсекретаря США Энтони Блинкена "дипломатом низкого уровня", предпочитающим силовое решение проблем и "не способным понять суть международных отношений".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам Квон Чон Гына, госсекретарь США во время визита в Китай допустил "угрожающие заявления" о совместных с Южной Кореей и Японией "военных мерах, которые не понравятся Китаю" и будут приняты, если Пекин не окажет давления на Пхеньян. По мнению Блинкена, лишь Китай может повлиять на КНДР.

"Произнеся такой вздор, Блинкен выдал себя: он всего лишь дипломат низкого разряда, выступающий за дипломатию, основанную на силе, а не опытный и интеллигентный человек, каким он себя преподносит. Он не в состоянии понять суть отношений между странами", - считает Квон Чон Гын.

В МИД КНДР повторили, что причина напряженности на Корейском полуострове лежит во "враждебной политике" США, которые "посягают на суверенитет и безопасность" народной республики. До отказа Вашингтона от подобного курса Пхеньян не станет ограничивать или корректировать формы реализации своего права на самооборону.

Он также отметил, что КНДР ответит асимметрично на провокации США на Корейском полуострове. "США должны понимать, что они столкнутся с проблемами в сфере безопасности и более реалистичными угрозами из-за расширения развертывания стратегических средств и более частых военных учений откровенно агрессивного характера под предлогом защиты союзников", - сказано в заявлении.

"Пользуясь случаем, мы серьезно предупреждаем, что масштаб и диапазон контрмер КНДР будет расширен значительно и инициативно в случае роста военной активности США и их провокаций на Корейском полуострове и в регионе", - добавил Квон Чон Гын.

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Версия на английском языке North Korean Foreign Ministry calls Blinken ‘low-level diplomat’

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