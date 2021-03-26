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МИД Китая заявил о новых санкциях в отношении Великобритании

МИД Китая заявил о новых санкциях в отношении Великобритании Китай ввел санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
Другие страны
26 марта 2021 г. 07:31
МИД Китая заявил о новых санкциях в отношении Великобритании

Китай ввел санкции в отношении девяти физических и четырех юридических лиц из Великобритании из-за "лжи и дезинформации" о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении МИД КНР.

"Китай оставляет за собой право принять дополнительные меры", - прокомментировали ситуацию в министерстве иностранных дел.

В заявлении министерства говорится, что лицам, в отношении которых введены санкции, и членам их семей будет запрещен въезд на территорию Китая. Китайские граждане и учреждения также не смогут вести дела с людьми и компаниями из санкционного списка.

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Версия на азербайджанском языке Çin Britaniya parlamentinin üzvlərini “qara siyahı”ya saldı

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