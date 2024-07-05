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МИД Китая выразил протест в связи с введением ЕС пошлин на импорт электромобилей

МИД Китая выразил протест в связи с введением ЕС пошлин на импорт электромобилей Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры по защите своих законных интересов.
Другие страны
5 июля 2024 г. 12:17
МИД Китая выразил протест в связи с введением ЕС пошлин на импорт электромобилей

Китай выражает протест в связи с введением ЕС предварительных компенсационных пошлин на импорт электромобилей китайских производителей, примет решительные меры по защите своих законных интересов.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"(Китайская сторона) выражает решительный протест. Мы всегда считали, что экономические и торговые вопросы должны решаться должным образом посредством диалога и консультаций. Китай примет необходимые меры для решительной защиты своих законных прав и интересов", - сказала она.

Еврокомиссия в четверг сообщила, что вводит временные предварительные компенсационные пошлины на импорт электрических автомобилей из Китая из-за госсубсидий при их производстве.

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