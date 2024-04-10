МИД Китая: Власти КНР защитят китайских поставщиков турбин от протекционизма ЕС

Китайские власти обеспечат защиту национальных поставщиков ветряных турбин от возможных протекционистских мер Евросоюза.

Китайские власти обеспечат защиту национальных поставщиков ветряных турбин от возможных протекционистских мер Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя очередное антисубсидиарное расследование ЕС в отношении Китая.

"Думаю, мир обеспокоен растущими протекционистскими тенденциями в Евросоюзе, - подчеркнула она на брифинге. Мы настаиваем, чтобы европейская сторона придерживалась правил Всемирной торговой организации и рыночных принципов. Китай будет твердо защищать законные права и интересы национальных предприятий", - сказала она.

По словам Нин, Пекин выражает большую озабоченность по поводу "дискриминационных мер ЕС".

"Развитие китайских отраслей, связанных с альтернативной энергетикой, демонстрирует многочисленные преимущества в области технологий, в плане рынков и производственно-сбытовых цепочек", - добавила представитель МИД.