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МИД Китая сообщил об открытии Турцией генконсульства в Чэнду

МИД Китая сообщил об открытии Турцией генконсульства в Чэнду Турция во вторник открыла генконсульство в городе Чэнду (административный центр провинции Сычуань, юго-запад КНР).
Другие страны
13 июня 2023 г. 17:06
МИД Китая сообщил об открытии Турцией генконсульства в Чэнду

Турция во вторник открыла генконсульство в городе Чэнду (административный центр провинции Сычуань, юго-запад КНР).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило китайское внешнеполитическое ведомство.

"Я верю, что создание генконсульства [в Чэнду] станет новым мостом для [укрепления] китайско-турецких дружественных связей и взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнула на церемонии открытия директор консульского департамента МИД Китая У Си.

Она добавила, что власти КНР интенсивно продвигают проекты "Один пояс - один путь", создавая благоприятные условия для практического сотрудничества с Турцией.

В распространенном сообщении китайского министерства уточняется, что генконсульство Турции в Чэнду позволит "создать больше возможностей для продвижения сотрудничества на уровне регионов". В нем подчеркивается, что провинция Сычуань намерена углублять взаимодействие с турецкой стороной по всем направлениям.

Согласно информации, опубликованной на сайте турецкой дипломатической миссии в КНР, Анкара и Пекин установили дипотношения в августе 1971 года. Вплоть до недавнего времени, как отмечается, помимо посольства Турции, на китайской территории осуществляли деятельность три генконсульства - в Шанхае, в городе Гуанчжоу (Южный Китай) и в специальном административном районе Гонконг. Теперь их стало четыре.

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