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МИД Китая прокомментировал приглашение Си Цзиньпину приехать в Украину

МИД Китая прокомментировал приглашение Си Цзиньпину приехать в Украину Представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала готовность Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.
Другие страны
29 марта 2023 г. 16:34
МИД Китая прокомментировал приглашение Си Цзиньпину приехать в Украину

Представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала готовность Владимира Зеленского встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом она заявила на брифинге.

По ее словам, Китай положительно оценивает предложение Зеленского касательно переговоров. Однако очень рано говорить о конкретной дате встречи двух лидеров.

«Китай поддерживает общение со всеми сторонами украинского конфликта, включая Украину» – заявила она.

Напомним, СМИ сообщали, что Си Цзиньпин после визита в Россию планирует провести с Зеленским первые онлайн-переговоры с начала войны.

Ранее сообщалось, что Зеленский пригласил посетить Украину председателя Китая Си Цзиньпина.

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Версия на азербайджанском языке Çin XİN: "Si Cinpin Ukraynaya gedə bilər"

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