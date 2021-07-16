МИД Китая призвал ВОЗ изучить теорию о завозе коронавируса в Ухань

Китай надеется, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории. Как передает Report со с

Китай надеется, что эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уделят больше внимания теории о том, что коронавирус был завезен в Ухань вместе с замороженными продуктами, а не появился в результате утечки из лаборатории. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя намерение ВОЗ провести второй этап исследований по изучению происхождения коронавируса.

"Китайская сторона получила информацию о том, что генеральный директор Тедрос Аданом Гебрейесус и ВОЗ разработали план нового этапа изучения происхождения коронавируса. Мы изучаем проект этого документа", - отметил он. "Наша позиция по этому вопросу не изменилась: все стороны должны уважать мнение ученых и не политизировать исследования происхождения коронавируса", - добавил дипломат.

"Утечка из лаборатории является крайне маловероятной. Нам предстоит глубже разобраться в той роли, которую могла сыграть холодная цепь (замороженной продукции) и другие элементы. Это должно стать основой нового этапа изучения происхождения коронавируса", - сказал Чжао Лицзянь.

Как утверждает он, власти Китая проявляли прозрачность и предоставили экспертам всю необходимую информацию. "Во время визита миссии экспертов ВОЗ Китай предоставил им указанную исходную информацию. Эксперты неоднократно заявляли о том, что получили достаточно большое количество информации и выразили понимание того, что отдельные данные, которые затрагивают личные данные людей, не могут быть скопированы или увезены ими с собой", - резюмировал дипломат.

Накануне генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил о том, что организация готовится ко второму этапу изучения происхождения коронавируса SARS-CoV-2 и ожидает прозрачности от властей КНР. Он отметил, что первая фаза столкнулась с определенными проблемами. Одной из них он назвал "доступ к данным, особенно к данным о начале пандемии".

Гебрейесус не исключил, что распространение коронавируса могло быть следствием "чрезвычайного случая в лаборатории". "Чрезвычайные случаи в лабораториях случаются, это обычное явление", - сказал гендиректор, пояснив, что он в курсе этой проблематики, поскольку сам в свое время работал в лаборатории. "Важно проверить, что происходило в наших лабораториях", - констатировал глава ВОЗ, добавив: "Нам нужна непосредственная информация о ситуации в лабораториях до [пандемии]".