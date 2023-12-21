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МИД Китая призвал обеспечить безопасность в Красном море

МИД Китая призвал обеспечить безопасность в Красном море Китай призвал крупные державы играть более конструктивную роль в обеспечении безопасности в Красном море.
Другие страны
21 декабря 2023 г. 13:00
МИД Китая призвал обеспечить безопасность в Красном море

Китай призвал крупные державы играть более конструктивную роль в обеспечении безопасности в Красном море.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя недавнее заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллера о том, что Китай должен принять активное участие в борьбе с атаками йеменских мятежников-хуситов в Красном море, поскольку эти нападения вредят Пекину.

"Китай считает, что все стороны, в особенности влиятельные державы, должны играть конструктивную роль в обеспечении безопасности водных путей Красного моря", - подчеркнул официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ван Вэньбинь также добавил, что Китай "всегда выступала за поддержание безопасности международных водных путей и против атак на гражданские суда".

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