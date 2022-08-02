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МИД Китая предупредил США о серьезных последствиях визита Пелоси на Тайвань

МИД Китая предупредил США о серьезных последствиях визита Пелоси на Тайвань Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.
Другие страны
2 августа 2022 г. 19:53
МИД Китая предупредил США о серьезных последствиях визита Пелоси на Тайвань

Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям", Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь.

По его словам, Народно-освободительная армия Китая не будет сидеть сложа руки в контексте данного визита.

"Китай выражает серьезную озабоченность и решительные возражения по поводу визита Нэнси Пелоси на Тайвань. Ее визит на Тайвань - грубое вмешательство во внутренние дела Китая, серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности КНР, нарушение принципа единого Китая и серьезная угроза миру и стабильности в районе Тайваньского пролива. Этот визит нанесет значительный ущерб китайско-американским отношениям и приведет к очень серьезным событиям и тяжелым последствиям. Китайская сторона еще раз предупреждает американскую сторону, что КНР находится в состоянии повышенной готовности, Народно-освободительная армия Китая в любом случае не будет сидеть сложа руки и обязательно предпримет решительные и эффективные контрмеры для защиты суверенитета и территориальной целостности страны", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Çin XİN Nensi Pelosinin Tayvana səfərinə görə ABŞ-a xəbərdarlıq edib

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