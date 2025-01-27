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МИД Китая поддержал Вучича на фоне протестов в Сербии

МИД Китая поддержал Вучича на фоне протестов в Сербии Китайские власти поддерживают президента Сербии Александара Вучича и считают успешными его усилия в обеспечении национального социально-экономического развития.
Другие страны
27 января 2025 г. 12:02
МИД Китая поддержал Вучича на фоне протестов в Сербии

Китайские власти поддерживают президента Сербии Александара Вучича и считают успешными его усилия в обеспечении национального социально-экономического развития.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя акции протеста в этой европейской стране.

"В последние годы под руководством президента Вучича Сербия твердо сохраняет свою независимость и самостоятельность, добившись большого прогресса в социально-экономическом развитии, - подчеркнула она на брифинге. - Выступая в качестве надежного друга, мы верим, что сербская сторона обладает мудростью и умением для дальнейшего поддержания общей социальной стабильности и сохранения положительного импульса в развитии".

Как уточнила Мао Нин, Китай всегда уважал суверенитет и территориальную целостность Сербии, поддерживал ее усилия по обеспечении стабильности и национальных интересов.

С ноября сербские студенты и оппозиционные силы проводят протесты в Нови-Саде, Белграде и ряде других городов. В 11:52 - то время, когда 1 ноября произошло обрушение на железнодорожном вокзале в Нови-Саде, - участники на 15 минут перекрывают улицы, соблюдая полную тишину. Их плакаты содержат призывы привлечь к ответственности виновных в трагедии, а символом акций стал отпечаток окровавленной ладони. Активное участие в протестных акциях принимают учащиеся образовательных учреждений. Порядка 50 университетов и гимназий приостановили работу из-за бойкота учащихся. Студенты заявляют о готовности продолжать акции протеста, а также блокировать учебный процесс.

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