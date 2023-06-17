МИД Китая: Мы не являемся для США главным соперником

США "должны работать" с Китаем и прекратить "безответственную травлю" страны, которая якобы "не является главным соперником" Америки.

США "должны работать" с Китаем и прекратить "безответственную травлю" страны, которая якобы "не является главным соперником" Америки.

Как передает Report со ссылкой на Xinhua, об этом заявил спикер министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь.

Такое заявление Ван сделал накануне визита государственного секретаря США Энтони Блинкена в КНР. По его словам, страны должны вывести двусторонние отношения "на путь стабильного роста" и "сформировать правильное представление о внутренней и внешней политике" друг друга.

"Соединенные Штаты рассматривают Китай как своего "основного соперника" и "самый серьезный геополитический вызов". Это серьезная стратегическая ошибка", - сказал Ван.

Он также добавил, что между странами может существовать конкуренция в экономической или торговой отрасли, тогда, как сейчас, по его мнению, якобы происходит "безответственная травля" со стороны США.

Также он заявил, что сейчас Америка якобы вмешивается во внутренние дела Китая, очевидно, намекая на вопрос Тайваня.