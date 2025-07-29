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МИД Китая: Будем приветствовать улучшение отношений между Россией и США

МИД Китая: Будем приветствовать улучшение отношений между Россией и США Китайские власти выступают за улучшение отношений между Россией и Соединенными Штатами, за вклад Москвы и Вашингтона в обеспечение глобальной стабильности.
Другие страны
29 июля 2025 г. 11:48
МИД Китая: Будем приветствовать улучшение отношений между Россией и США

Китайские власти выступают за улучшение отношений между Россией и Соединенными Штатами, за вклад Москвы и Вашингтона в обеспечение глобальной стабильности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в ходе брифинга официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

"Китай будет приветствовать улучшение отношений между Россией и США, их вклад в обеспечение глобального мира и стабильности", - заявил он, комментируя возможность встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в конце августа - начале сентября в Пекине.

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