​МИД Китая анонсировал визит Си Цзиньпина в Японию

Председатель КНР Си Цзиньпин 27-29 июня посетит японскую Осаку для участия в саммите G20, сообщил в воскресенье официальный представитель МИД КНР Лу Кан, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"По приглашению премьер-министра Японии Синдзо Абэ председатель КНР Си Цзиньпин 27-29 июня посетит японскую Осаку для участия в саммите "большой двадцатки", - говорится в распространенном заявлении дипломата.

МИД КНР пока не раскрывает деятелей о двусторонних встречах китайского лидера на полях G20, тем не менее, уже согласована его встреча с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которой стороны надеются обсудить торговое соглашение.