МИД: Китай готов ответить США в случае введения новых пошлин

США не смогут запугать Китай и должны перестать недооценивать его.

Как передает Reportсо ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на брифинге.

По его словам, Китай намерен принять ответные меры в случае повышения США ввозных пошлин на китайскую продукцию на общую сумму 550 млрд. долларов.

"Китай выступает против притеснений и запугивания в мировой торговле. Должен сказать, что угрозы и запугивание не сработают с Китаем. Призываем США не недооценивать Китай и прекратить такие неправильные действия", - заявил Г.Шуан.

По его словам, если США сохранят политику повышения пошлин, то Китай продолжит принимать ответные контрмеры для защиты своих интересов.