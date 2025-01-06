МИД: Китай примет меры в ответ на санкции США

Пекин примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США в отношении китайской компании за якобы содействие кибератакам.

Пекин примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США в отношении китайской компании за якобы содействие кибератакам.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам.

"Что касается проблемы так называемых кибератак, Китай неоднократно разъяснял свою позицию. Китай всегда решительно выступал против хакерских атак и пресекал их в соответствии с законом, а также призывал США прекратить использовать вопросы кибербезопасности для клеветы и дискредитации Китая", - заявил он.

По его словам, в течение некоторого времени США всячески раздували так называемые китайские хакерские атаки и даже инициировали незаконные односторонние санкции против Китая.

"Китай решительно выступает против этого и примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов КНР", - добавил дипломат.