О нас

МИД: Китай примет меры в ответ на санкции США

МИД: Китай примет меры в ответ на санкции США Пекин примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США в отношении китайской компании за якобы содействие кибератакам.
Другие страны
6 января 2025 г. 14:27
МИД: Китай примет меры в ответ на санкции США

Пекин примет меры для защиты своих интересов в ответ на санкции США в отношении китайской компании за якобы содействие кибератакам.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Министерство финансов США ранее сообщило о введении санкций против китайской компании Integrity Technology Group (также известной как Yongxin Zhicheng), обвинив ее в содействии кибератакам.

"Что касается проблемы так называемых кибератак, Китай неоднократно разъяснял свою позицию. Китай всегда решительно выступал против хакерских атак и пресекал их в соответствии с законом, а также призывал США прекратить использовать вопросы кибербезопасности для клеветы и дискредитации Китая", - заявил он.

По его словам, в течение некоторого времени США всячески раздували так называемые китайские хакерские атаки и даже инициировали незаконные односторонние санкции против Китая.

"Китай решительно выступает против этого и примет необходимые меры для защиты законных прав и интересов КНР", - добавил дипломат.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Çin ABŞ-nin sanksiyalarına qarşı cavab tədbirləri görəcək

Самое читаемое

Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
Правила призыва на срочную службу в Грузии изменились с января 2025 года
1 января 2025 г. 12:52
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
Минтранс Казахстана: Черные ящики упавшего у Актау самолета покажут всю картину авиакатастрофы
30 декабря 2024 г. 18:22
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
Самолет выкатился за взлетную полосу после посадки в аэропорту Норильска
2 января 2025 г. 09:32
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
В Беларуси стартовала агитационная кампания кандидатов в президенты
1 января 2025 г. 11:25
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Экс-министр обороны Армении задержан в Москве
Экс-министр обороны Армении задержан в Москве
30 декабря 2024 г. 15:53
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi