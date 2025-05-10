МИД: Китай готов сыграть конструктивную роль в урегулировании конфликта Индии и Пакистана

Китай призывает Индию и Пакистан вернуться на путь мирного урегулирования конфликта и не допускать эскалации ситуации, Пекин готов сыграть в этому конструктивную роль.

Китай призывает Индию и Пакистан вернуться к мирному урегулированию конфликта и не допускать эскалации ситуации, Пекин готов сыграть в этому конструктивную роль.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об говорится в заявлении представителя МИД КНР.

"Мы настоятельно призываем как Индию, так и Пакистан поставить на первое место мир и стабильность, сохранять спокойствие и сдержанность, вернуться на путь мирного политического урегулирования и избегать действий, которые приведут к дальнейшей эскалации напряженности", - отмечает МИД.

По мнению китайской стороны, "это отвечает основополагающим интересам Индии и Пакистана, способствует региональному миру и стабильности, а также является общим ожиданием международного сообщества".

Отношения между Индией и Пакистаном обострились в конце апреля. В ночь на 10 мая Индия нанесла несколько ракетных ударов по авиабазам Пакистана. Представитель ВС Пакистана назвал атаку крайне опасным явлением, дестабилизирующим регион. В ответ Пакистан объявил о начале крупномасштабной военной операции "Баньян уль-Марсус" ("Стена, покрытая свинцом").