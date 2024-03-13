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МИД Кении заявил о приостановке отправки миротворческой миссии в Гаити

МИД Кении заявил о приостановке отправки миротворческой миссии в Гаити Кения решила приостановить запланированную отправку полицейских в Гаити в рамках международной миссии, поддерживаемой ООН, до восстановления конституционного порядка в стране.
Другие страны
13 марта 2024 г. 00:19
МИД Кении заявил о приостановке отправки миротворческой миссии в Гаити

Кения решила приостановить запланированную отправку полицейских в Гаити в рамках международной миссии, поддерживаемой ООН, до восстановления конституционного порядка в стране.

Как передает Report, об этом сообщило Agence France-Presse со ссылкой на генерального секретаря МИД Кении Корира Сингоя.

"После отставки премьер-министра Гаити произошли радикальные перемены. Без политического управления в Гаити нет платформы, согласно которой могла бы быть развернута миссия, поэтому правительство Кении будет ждать установления новой конституционной власти в Гаити, прежде чем предпринимать дальнейшие действия", - сказал он.

Политик добавил, что Кения по-прежнему готова направить соответствующую миссию в Гаити.

Ранее Кения и Гаити подписали соглашение, согласно которому Найроби намеревался направить миротворческий контингент из тысячи полицейских на гаитянскую территорию для борьбы с преступностью. В октябре Кения согласилась разместить в Гаити международные полицейские силы, данное решение было санкционировано ООН, однако в январе Верховный суд Кении признал этот план неконституционным, в частности, из-за отсутствия "взаимных соглашений" между двумя странами.

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