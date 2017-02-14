МИД Казахстана: В Астане подпишут документ о создании оперативной группы по контролю за режимом прекращения огня

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ По итогам второго раунда Астанинского процесса, который пройдет в столице Казахстана 15-16 февраля, ожидается подписание документа о создании оперативной группы по наблюдению за режимом прекращения боевых действий в Сирии

Как передает Report, об этом сообщил министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов журналистам в кулуарах правительства.

"По информации стран-гарантов они собираются здесь принять документ уже о создании оперативной группы по наблюдению за режимом прекращения боевых действий", - заявил К. Абдрахманов, добавив, что документ должен формализовать деятельность этой группы.

Глава МИД Казахстана подчеркнул, что нынешний формат переговоров соответствует формату встречи 23-24 января в Астане, встречи пройдут как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Он отметил, что на переговорах ожидаются представители стран-гарантов - России, Ирана, Турции, правительства Сирии, Иордании.

По его словам, нынешние переговоры - это подготовительный этап к возобновлению женевских переговоров по сирийскому урегулированию.