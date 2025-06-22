МИД Казахстана обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и призывает к переговорам

Министерство иностранных дел (МИД) Республики Казахстан выразило обеспокоенность в связи с ухудшением международной обстановки на фоне последних военных акций США против Ирана.

Министерство иностранных дел (МИД) Республики Казахстан выразило обеспокоенность в связи с ухудшением международной обстановки на фоне последних военных акций США против Ирана.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.

"В результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира", - говорится в официальном заявлении.

Казахстан, являющийся прикаспийским государством, развивает сотрудничество с Ираном в различных сферах и подчеркивает важность мирного разрешения конфликтов. В заявлении МИД отмечается, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путем переговоров и в строгом соответствии с Уставом ООН.

Казахстанская сторона также призвала заинтересованные страны к разработке международного соглашения, направленного на предотвращение распространения ядерного оружия и обеспечение гарантий безопасности для государств, соблюдающих режим нераспространения под международным контролем.