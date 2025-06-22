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МИД Казахстана обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и призывает к переговорам

МИД Казахстана обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и призывает к переговорам Министерство иностранных дел (МИД) Республики Казахстан выразило обеспокоенность в связи с ухудшением международной обстановки на фоне последних военных акций США против Ирана.
Другие страны
22 июня 2025 г. 11:57
МИД Казахстана обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке и призывает к переговорам

Министерство иностранных дел (МИД) Республики Казахстан выразило обеспокоенность в связи с ухудшением международной обстановки на фоне последних военных акций США против Ирана.

Как передает местное бюро Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД РК.

"В результате последних военных акций США против Ирана происходит стремительное ухудшение международной ситуации с опасными последствиями для безопасности государств, расположенных в нашей части мира", - говорится в официальном заявлении.

Казахстан, являющийся прикаспийским государством, развивает сотрудничество с Ираном в различных сферах и подчеркивает важность мирного разрешения конфликтов. В заявлении МИД отмечается, что все разногласия, включая ядерную проблематику, должны решаться путем переговоров и в строгом соответствии с Уставом ООН.

Казахстанская сторона также призвала заинтересованные страны к разработке международного соглашения, направленного на предотвращение распространения ядерного оружия и обеспечение гарантий безопасности для государств, соблюдающих режим нераспространения под международным контролем.

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Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan XİN: Yaxın Şərqdəki vəziyyətdən narahatıq

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