МИД: Казахстан намерен направить полицейских в качестве миротворцев на Ближний Восток

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Казахстан рассматривает вопрос о направлении казахстанских полицейских в миротворческую миссию ООН на Ближнем Востоке.

Как передает Report со ссылкой на TengriNews, об этом сообщил министр иностранных дел Кайрат Абдрахманов.

"Имеется решение парламента Казахстана о направлении офицеров в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров для участия в миссиях ООН на Ближнем Востоке и в ряде других регионов. Рассматриваются возможности поэтапного наращивания вклада Казахстана в миротворчество. В среднесрочной перспективе ожидается рассмотрение вопроса направления казахстанских полицейских сил", - заявил К.Абдрахманов.

По данным МИД, 31 октября казахстанская миротворческая рота в количестве 120 человек прибыла в миссию "Временные силы ООН в Ливане" (UNIFIL) для развертывания в составе сил совместного казахстанско-индийского батальона "ИндКазБат". Данный батальон дислоцирован в восточном секторе зоны ответственности бригады многонациональных сухопутных миротворческих соединений "Восток", расположенной вдоль границы Ливана с Израилем и Сирией.

"Это очень важное событие в истории нашей страны, так как впервые казахстанский военный контингент участвует в миссии ООН по поддержанию мира", - добавил министр Абдрахманов.