МИД Катара подтвердил освобождение 39 палестинских заключенных из Израиля в рамках соглашения по перемирию.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель ведомства Маджид аль-Ансари на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

"Мы также подтверждаем освобождение 39 женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах, в рамках реализации обязательств первого дня соглашения", - заявил аль-Ансари.

