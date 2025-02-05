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МИД Катара: Переговоры по второму этапу перемирия в Газе начнутся в ближайшие дни

МИД Катара: Переговоры по второму этапу перемирия в Газе начнутся в ближайшие дни Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнутся в ближайшее время.
Другие страны
5 февраля 2025 г. 20:12
МИД Катара: Переговоры по второму этапу перемирия в Газе начнутся в ближайшие дни

Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа начнутся в ближайшее время.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил советник премьер-министра, официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Очевидно, что сейчас мы очень заняты подготовкой ко второму этапу переговоров, которые, мы надеемся, начнутся со дня на день", - сказал он.

Представитель катарского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что эти консультации позволят Израилю и ХАМАС перейти ко второму этапу реализации соглашения, когда должно начаться восстановление анклава.

Напомним, что 1 февраля канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила, что он условился со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом начать переговоры по второму этапу в ходе визита в Вашингтон 3 февраля. На следующий день канцелярия Нетаньяху проинформировала, что Израиль отправит делегацию в Катар до конца этой недели.

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