МИД Катара: Переговоры о втором этапе перемирия в Газе еще не начались

Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС о втором этапе реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа еще не начались.

Непрямые переговоры между Израилем и палестинским движением ХАМАС о втором этапе реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа еще не начались.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщил советник премьер-министра, официальный представитель министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Официально переговоры еще не начались", - сказал он.

"Мы работаем над тем, чтобы соглашение было выполнено в том виде, в котором оно есть <...>. Мы взаимодействуем со сторонами [конфликта], чтобы они начали переговоры о втором этапе как можно скорее", - отметил представитель катарского внешнеполитического ведомства.

В то же время Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Гидеона Саара сообщило, Израиль планирует начать переговоры по второму этапу соглашения о прекращении огня в секторе Газа, включая обмен оставшихся израильских заложников на палестинских задержанных.

Он добавил, что Израиль требует полной демилитаризации анклава.

"Модель Хезболлы" в Газе неприемлема для Израиля", - заявил Саар на пресс-конференции.

Он добавил, что Израилю известно об альтернативном плане арабских государств для Газы, разработанном в ответ на предложение президента США Дональда Трампа о реконструкции сектора под контролем США. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что этот план заслуживает изучения.

Саар добавил, что Израиль не поддержит план, согласно которому гражданский контроль над Газой перейдет от ХАМАС к палестинской администрации.