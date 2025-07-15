МИД Катара: Дата визита Уиткоффа в Доху для переговоров по Газе не определена

Катарская сторона всегда приветствует в Дохе спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, но дата его визита для участия в консультациях по сектору Газа пока не определена.

Катарская сторона всегда приветствует в Дохе спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, но дата его визита для участия в консультациях по сектору Газа пока не определена.

Как передает Report, об этом сообщил советник премьер-министра Катара, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

"Спецпосланник Уиткофф - всегда желанный гость в Дохе, однако у нас нет определенных сроков", - отметил представитель катарского внешнеполитического ведомства.

Аль-Ансари подчеркнул, что контакты с США по теме урегулирования конфликта в секторе Газа "проводятся постоянно", в том числе "на уровне катарских официальных лиц с американским спецпосланником".

"Уиткофф ежедневно отслеживает ход консультаций в Дохе, направленных на достижение рамочного соглашения", - добавил он.